Центральный банк России с 23 марта установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 56,8391 руб., что ниже предыдущего дня на 65,63 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,31 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 25,99 коп.

«Нефтяной рынок безусловно окажет положительное влияние на рубль, но я полагаю, что к закрытию дня «россиянин» растеряет всю прибыль и закроется в минусе. В первой половине торгов курс доллара может снизиться до 57 руб. (см. график). Закрытие торгового дня пара доллар/рубль, вероятнее всего, встретит в районе 57,45 руб. за «американца». В паре евро/рубль жду возвращения цены к отметке 70,75 руб. за единицу европейской валюты», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи в начале дня ожидается некоторое ослабление основных мировых валют по отношению к рублю. Однако маловероятно, что «медведям» в долларе удастся полноценно вернуть себе инициативу и вновь увести его ниже 57 рублей. Для этого необходим более существенный рост рынка энергоносителей и выход нефти марки Brent выше 70 долларов.

«В текущей же ситуации, когда в настроениях преобладает бегство от риска, любое отступление нефти будет достаточно остро восприниматься рублем, несмотря на повышенное предложение валюты со стороны экспортеров. Однако поводов для снижения в «черном золоте» пока не видно – игроки продолжают опираться на последние данные Минэнерго США по запасам, что поддерживает нефть, а значит может способствовать стабильной ситуации в рубле. Отметим, что также важным фактором сегодня станет заседание российского ЦБ, по итогам которого мы, скорее всего, увидим снижение ставки на 0,25%, что уже заложено в котировки и не окажет существенного влияния на динамику национальной валюты», - поясняет эксперт.

Неопределенная ситуация складывается утром с рублем в ожидании решения ЦБ по ставке, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Снижение показателя на 0,25 п.п. уже заложено в курсе рубля, но в последние дни появились опасения, что регулятор пойдет на более радикальный шаг. С другой стороны, рубль поддерживает высокая нефть и необходимость уплаты налогов.

По словам Ивана Марчены, аналитика ГК Forex Club, сегодня Банк России объявит свое решение по ключевой ставке и большинство экспертов рынка уверено, что ЦБ РФ снизит ее на 25 п.п. Это решение уже заложено в котировки, и, если именно оно и будет озвучено, никакого давления на рубль не произойдет. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 56,77-57,73 рублей. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,94-71,07 рубля.