Эксперты национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» проанализировали ключевые причины отзыва банковских лицензий в 2015—2017 годах и представили результаты своего исследования в цифрах. Анализ опирается на официальные пресс-релизы Банка России, содержащие информацию о причинах отзыва лицензии у той или иной кредитной организации, а также на результаты обследования финансового состояния банков. Отчет опубликован в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе».

Среди причин применения «высшей меры» к провинившемуся банку аналитики выделили четыре основные группы: это утрата активов, проведение незаконных операций, неплатежеспособность (потеря ликвидности) и вывод активов. «Естественно, в большинстве случаев у банка, лишенного лицензии, наблюдается не одно основание для ее отзыва, а порой случается целый «букет» нарушений законодательства. При этом доля банков, проштрафившихся по той или иной «статье», в общем количестве кредитных организаций, лишившихся лицензии, менялась год от года», — констатируют эксперты.

По данным исследования, доля рухнувших банков, которые были уличены регулятором в незаконных операциях, в течение прошедших трех лет колебалась в ограниченных пределах и составляла немногим более 50%. При этом доля кредитных организаций, лицензии у которых были отобраны исключительно за незаконные операции, не столь значительна — менее пятой части, при этом в 2016 году она упала почти до 7%.

Доля банков с отозванными лицензиями, проводивших незаконные операции



Этот спад коррелирует с тем, что в позапрошлом году резко выросла доля банков, лишенных лицензий по «экономическим» статьям: из-за утраты активов и неплатежеспособности. Так, если в 2015 году эта доля составляла чуть менее 30%, то годом позже она возросла почти в три раза и достигла 85,6%.

Количество отозванных лицензий и доля «экономических» оснований



Одновременно выросла и доля кредитных организаций, в которых Банк России зафиксировал вывод активов со стороны собственников и/или руководителей, — с 50% в 2015 году до 73,2% в 2016-м. Что касается 2017 года, то доля таких банков уменьшилась до 47,5%, то есть фактически вернулась на уровень двухлетней давности.

Доля банков с отозванными лицензиями, где был зафиксирован вывод активов, и процент обязательств, обеспеченных активами



«Таким образом, собранная нами статистика показывает, что 2016 год стал пиковым за исследуемый период именно для «бизнесового» исхода коммерческих банков с рынка. Собственники кредитных организаций предпочитали в массовом порядке вывести средства из своих банков и положить лицензию на стол мегарегулятору. Причина? Она банальна — неверие людей в светлое будущее в конце тоннеля», — отмечают авторы исследования.

«На этом фоне неудивительно выглядит печальная статистика по обеспеченности обязательств «упавших» банков реальными активами. С 50,6% в 2015 году она упала до 25,3% — вдвое! — с последующим восстановлением до 41,9% в 2017 году», — констатируют эксперты ВШЭ.

«Данные финансового обследования временных администраций «упавших» банков показывают, что более половины средств кредиторов этих банков в среднем оказываются испарившимися. Причем, как правило, в результате сознательной деятельности самих банкиров. И ситуация, как показывают данные за 2017 год, пока далека от улучшения, а значит, отзывы лицензий продолжатся, равно как и вывод активов из кредитных организаций», — заключают аналитики.