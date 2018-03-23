По данным Similarweb, после пика посещаемости сайтов криптобирж, который пришелся на декабрь-январь, в феврале пользователи стали в два раза реже заходить в свои аккаунты на этих сервисах.

Такой же уровень посещаемости отмечался в ноябре 2017 года, сообщает Anycoin .

Так, в декабре у Coinbase зафиксировано 169,5 млн визитов, а в январе —123,5 млн, то в феврале — 63,1 млн, что на 49% меньше. У сайта криптобиржи Kraken посещаемость упала на 56%, У Binance этот показатель просел на 54%, а у Bitfinex — на 48%.

По мнению экспертов, это связано с вялой динамикой на криптовалютном рынке в начале 2018 года. Также аналитики считают, что во время роста цен в конце 207 года в индустрию вошло максимальное количество потенциальных участников рынка. Кроме того, данные о трафике сайтов бирж могут быть связаны с общим уменьшением количества транзакций в сети биткоина.