Альфа-Банк выплатил ФИФА 9,8 млн долларов в качестве регионального спонсора организации за полтора года сотрудничества, следует из финансовой отчетности ФИФА. Альфа-Банк является официальным европейским банком ФИФА с июля 2016 года, когда между организациями был заключен спонсорский контракт.

Из отчетности ФИФА за 2017 год следует, что доходы организации от региональных партнеров (одна из спонсорских категорий) составили 7,382 млн долларов. В прошлогодней отчетности было указано, что выплаты по этой же категории составили 2,425 млн долларов.

В ФИФА RNS подтвердили, что в 2017 году единственным региональным спонсором Международной федерации футбола являлся Альфа-Банк.

В Альфа-Банке отказались комментировать выплату в пользу ФИФА.

Спонсоры ФИФА делятся на три категории: партнеры ФИФА, спонсоры ЧМ, а также региональные спонсоры ЧМ. Партнерами ФИФА являются Adidas, Coca-Cola, Wanda, «Газпром», Hyundai, Kia, Visa и Qatar Airways. Спонсорами ЧМ выступают Budweiser, McDonald's и китайские компании Hisense, Mengnu и Vivo.

До 2018 года единственным региональным спонсором ЧМ являлся Альфа-Банк. В феврале этого года ФИФА заключила контракты с китайским производителем электромотоциклов Yadea, а в марте — с российским оператором связи «Ростелекомом».