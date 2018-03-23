Решение совета директоров Банка России снизить ключевую ставку до 7,25% годовых является более чем обоснованным и задает новые ориентиры для дальнейшего ее снижения. Такое мнение председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, председателя совета Ассоциации банков России Анатолия Аксакова приводится в релизе ассоциации.

«Взвешенная политика Банка России в текущих макроэкономических условиях позволила достичь низкого уровня инфляции, стабильности национальной валюты и финансовой стабильности. Рассчитываю, что в этих условиях регулятор продолжит снижение ключевой ставки и уже в этом году сможет приблизиться к уровню 6%», — отметил Аксаков.



По его словам, для экономических субъектов важна не только абсолютная величина ставки, но и обозначенная Банком России тенденция к ее последовательному снижению — это в том числе стимулирует банки активнее снижать проценты по кредитам. «Мы рассчитываем на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики — это поддержит кредитную активность и поможет наметившемуся оживлению экономики», — подчеркнул Аксаков.