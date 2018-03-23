Сегодня на закрытии XVI Слета школьных компаний в Казани управляющий директор дирекции продаж малого бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК Ильнур Мутыков наградил лучшую команду юных предпринимателей сертификатом на поездку в Ригу.

Целью проекта является развитие у подростков навыков организации бизнеса и работы в команде. В этом году в слете приняли участие 17 школьных компаний. По итогам нескольких отборочных туров - ярмарки школьных компаний, конкурсов бизнес-презентаций, годовых отчетов и профессионалов, а также турнира по решению бизнес-кейсов победителем стала компания «КомфорЭра», которая функционирует на базе Болгарской средней общеобразовательной школы №2 Спасского муниципального района РТ. Ребята занимаются изготовлением аксессуаров для дома. С 9 по 13 марта 2018 года команда представит Татарстан на международных соревнованиях в Риге.

«АК БАРС» Банк традиционно является партнером данного мероприятия. Для нас очень важно поддерживать в ребятах предпринимательский дух. Они, казалось бы, занимаются небольшими вещами, но в тоже время изучают основы маркетинга, подбора персонала. Они выполняют простые действия на пути к тому моменту, когда смогут создать свой бизнес. Выстраивают первый опыт взаимодействия в команде, учатся продажам продукта. Можно обратить внимание, насколько активно каждый из них продвигает собственные изделия», - подчеркнул Ильнур Мутыков.

Проект «Школьная компания» ежегодно проводится общественной организацией «Казанский центр «Достижения молодых» при поддержке генерального спонсора ПАО «АК БАРС» БАНК, а также Фонда президентских грантов, Министерства экономики Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, ГК «Ак Барс Девелопмент», АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» и Резиденции креативных индустрий «Штаб».