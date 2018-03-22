Банк ВТБ выдаст «М.Видео» кредит в размере 40 млрд рублей на покупку «Эльдорадо» под залог 100% «М.Видео Менеджмент» и товарных знаков «М.Видео» и «Эльдорадо», сообщила журналистам CFO «М.Видео» Екатерина Соколова, передает ТАСС .

«Есть поручительство ПАО по этой сделке, ПАО закладывает доли «Эльдорадо» и «М.Видео Менеджмент» (100%) и товарные знаки», — сказала она.

«ВТБ — единственный финансирующий банк на сегодняшний день», — добавила Соколова.

Компания «М.Видео» сообщила, что профинансирует сделку с «Эльдорадо» на сумму 45,5 млрд рублей за счет собственных средств и кредита на 40 млрд рублей.