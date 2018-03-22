В банке ВТБ действует система поощрения существующих клиентов, которые поменяли свои карты ВТБ 24 до окончания срока их действия на новые карты объединенного банка ВТБ. Об этом порталу Банки.ру рассказали в кредитной организации.

О том, что будет запущена подобная система поощрений, в интервью Банки.ру в начале года рассказывал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Будем стимулировать премиальными баллами, милями, бонусами программы «Коллекция». Все эти предложения мы будем активно запускать уже в феврале 2018 года», — говорил Печатников.

Клиенту, сдавшему карту ВТБ 24 до окончания срока ее действия, выдадут «Мультикарту» объединенного банка ВТБ. В течение первого месяца использования он сможет получать по ней повышенные бонусы в одной из выбранных категорий, пояснили в ВТБ.

«Размер вознаграждения в среднем в два раза выше, чем у большинства клиентов, — уточнили в пресс-службе кредитной организации. При этом повышенные бонусы будут начисляться всем клиентам, вне зависимости от оборота по их карте. Программа поощрения запущена на бессрочной основе».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru