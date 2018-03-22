Заявки на покупку криптовалюты были поданы из 127 стран.
Первичное предложение (ICO) венесуэльской криптовалюты El Petro стартовало в среду, 21 марта, в Венесуэле, сообщается на официальной странице этой криптовалюты в Twitter.
На ICO будет размещено 100 млн El Petro, из которых 82,4 млн были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта. Планируется, что 44% из этих 82,4 млн El Petro будут доступны для частной предпродажи и первичного публичного предложения, 38,4% — могут купить частные лица, а 17,6% оставят для управления криптовалютами Венесуэлы, сообщает РБК, ссылаясь на Венесуэльское агентство новостей.
Заявки на покупку криптовалюты были поданы из 127 стран, в том числе Афганистана, Аргентины, Бразилии, Боливии, России, США, Франции, Японии и Китая на сумму $5 млн.
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