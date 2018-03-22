Первичное предложение (ICO) венесуэльской криптовалюты El Petro стартовало в среду, 21 марта, в Венесуэле, сообщается на официальной странице этой криптовалюты в Twitter.

The ICO started!



With a completely renewed web page, I welcome you to my Initial Public Offering.



I'm waiting for you at https://t.co/M1EIQk8sD2 pic.twitter.com/3fD9LVMsNQ — Petro Official Account (@cryptopetroen) March 21, 2018

На ICO будет размещено 100 млн El Petro, из которых 82,4 млн были доступны для предпродажи в период с 20 февраля по 20 марта. Планируется, что 44% из этих 82,4 млн El Petro будут доступны для частной предпродажи и первичного публичного предложения, 38,4% — могут купить частные лица, а 17,6% оставят для управления криптовалютами Венесуэлы, сообщает РБК , ссылаясь на Венесуэльское агентство новостей.

Заявки на покупку криптовалюты были поданы из 127 стран, в том числе Афганистана, Аргентины, Бразилии, Боливии, России, США, Франции, Японии и Китая на сумму $5 млн.