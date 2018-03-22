Неизвестные хакеры путем прямого компьютерного взлома похитили в Японии в 2017 году криптовалюты на 662,4 млн иен ($6,3 млн). Всего было зафиксировано 149 случаев краж криптовалюты путем компьютерного взлома, сообщило Главное полицейское управление страны, которое впервые публикует такую статистику.

В основном, это было прямое проникновение в виртуальные кошельки путем предварительной кражи логина и пароля.

Как напоминает ТАСС , до сих пор до конца не раскрыто похищение криптовалюты NEM на сумму 58 млрд иен (около $548 млн) с японской криптовалютной биржи Coincheck. По предварительным данным, она была осуществлена не путем взлома, а с помощью заражения компьютеров служащих биржи специально разработанным вирусом.