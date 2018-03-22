Минфин РФ не видел официальных предложений по повышению ставки подоходного налога в России, и сам этого не предлагал, заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

«У нас, у Минфина, таких предложений нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном повышении НДФЛ.

В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ в России с нынешних 13%, и если такое решение будет властями признано целесообразным, то полученные дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на образование и здравоохранение.

По словам Колычева, в Минфин таких предложений официально не поступало. «Официально не видели», — сказал он.