Граждане России смогут получать кредиты в биткоинах и другой криптовалюте после принятия закона «О цифровых финансовых активах», заявил Олег Николаев.

По его словам, в девяностые годы никто не предполагал, что у каждого в кармане будет смартфон, а то и два. А теперь это просто данность. Поэтому не исключается возможность использования криптовалют в том числе для потребительских займов.

«Понятно, что это произойдет не сегодня и не завтра. Но в любом случае в данном направлении надо работать», — цитирует Николаева «Парламентская газета» .

При этом речь идет как о потребительских кредитах, так и о займах бизнесу. Регулирование отрасли позволит криптовалютам развиваться, в том числе во взаимодействии с государством, отметил он.