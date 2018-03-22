Повышение налога на доходы физических лиц до 15% с 13% может дать прирост доходов бюджета в размере 0,3—0,5% ВВП, полагает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.



Возможность повышения налога на доходы физлиц с 13% до 15% обсуждалась на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева, написала газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила газете, что в Кабинете обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения.

Министр финансов России Антон Силуанов неоднократно заявлял, что выступает против такого повышения, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в январе говорил, что решений пока нет.

«Сейчас НДФЛ дает 10—11% доходов консолидированного бюджета. Если ставка повышается на 2 процентных пункта, это может дать прирост доходов порядка 0,3—0,5% ВВП в зависимости от величины неналогооблагаемого максимума. Если при этом сохранится распределение налога по уровням бюджета, то эти доходы улучшат сбалансированность региональных бюджетов, если удастся сохранить собираемость», — сказал Куликов РИА Новости.

По его словам, в долгосрочном периоде доходы государства по отношению к масштабам экономики при текущем налогообложении будут снижаться. «Как минимум это связано с тем, что при относительно постоянных ценах на нефть прогнозируемый рост физических объемов добычи и экспорта нефти и газа не сможет догнать долгосрочные темпы роста ВВП», — считает эксперт.

«Грубая оценка снижения величины нефтегазовых доходов составляет минус 2% ВВП за 20 лет. Это означает, что если постоянное снижение доли государства в экономике выглядит неприемлемым, то нужны меры для повышения нагрузки на ненефтегазовую часть экономики, иначе бюджет будет находиться в состоянии постоянной консолидации. Обсуждающийся ненефтегазовый маневр, ставки НДФЛ и многие прочие предложения связаны с пониманием этой угрозы для сбалансированности», — отметил Куликов.