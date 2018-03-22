Аналитики из голландской финтех-компании VI Company обнаружили в смарт-контракте криптовалютной биржи Coinbase уязвимость, которая давала пользователям возможность манипулировать балансом, зачисляя на него неограниченное количество токенов Ethereum.

По словам аналитиков, используя смарт-контракт для передачи Еther на несколько кошельков, можно манипулировать балансом по вашей учетной записи на Coinbase.

«Если одна из внутренних транзакций в смарт-контракте не может быть проведена, предшествующие ей транзакции отменяются. Но эти транзакции не отменяются для Coinbase, то есть кто-то может завести на свой баланс сколько угодно Еther. После такой транзакции по адресу криптокошелька Coinbase средства не видны, но они отображаются в в самом кошельке», — пояснили в VI Company и представили пошаговую инструкцию о том, как можно воспользоваться уязвимостью.

Информация была передана в Coinbase в декабре 2017 года, а в январе биржа устранила уязвимость и выплатила за ее обнаружение $10000, сообщает Anycoin .