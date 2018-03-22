Telegram направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение Мещанского суда Москвы, который в декабре прошлого года оштрафовал мессенджер на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

В приложении к жалобе заявитель указывает, что считает требование ФСБ предоставить ключи шифрования незаконным и нарушающим права пользователей Telegram на уважение частной жизни и свободу выражения мнения, сообщает РБК .

«Оно [дело] очевидно требовало поиска баланса между защитой публичных интересов и обеспечением гарантий на онлайновую безопасность пользователей», – подчеркивают в Telegram.

Также указывается, что дело в отношении Telegram является первым прецедентом такого рода. Национальные суды, рассматривавшие дело, по утверждению заявителя, не были беспристрастными. Таким образом, привлечение мессенджера к ответственности в виде штрафа за отказ предоставить ФСБ доступ к конфиденциальной переписке пользователей «является вмешательством в его право свободно распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ», что нарушает статью 10 Конвенции о защите прав человека, утверждается в жалобе.