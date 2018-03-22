Бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский, задержанный по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц», решением Тверского суда отправлен в СИЗО, сообщили РБК в пресс-службе суда. Варшавский заключен под стражу до 20 апреля.

По данным МВД, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. Предприятие Варшавского заключило кредитный договор с банком, «обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», сообщали в полиции. В четверг, 22 марта, экс-депутату предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело о мошенничестве в банке «Петрокоммерц» было возбуждено в мае 2016 года. Банк в 2012 году выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в группу «Эстар» Варшавского, кредит, который так и не был возвращен.

В декабре 2016 года дома у Варшавского и в офисе его компании «Эстар» прошли обыски. Источники РБК в правоохранительных органах тогда говорили, что Варшавский проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Вадим Варшавский в Госдуме четвертого и пятого созывов входил во фракцию «Единой России». Ранее в четверг, 22 марта, партия объявила о приостановке его членства.