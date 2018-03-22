Итальянский банк UniCredit S.p.A. передал 40% акций РН Банка российскому ЮниКредит Банку , сообщает RNS .

«1 марта 2018 года в результате сделки между банком и его единственным акционером UniCredit S.p.A. банк приобрел 40% уставного капитала компании Barn B.V. (Нидерланды), которая с 2013 года является единственным акционером АО «РН Банк». Остальные 60% в уставном капитале Barn B.V. принадлежат компании RN SF Holding B.V. (Нидерланлы)», — говорится в документе.

Ранее компанией Barn B.V. владели два конечных бенефициара. 40% напрямую принадлежало UniCredit S.p.A., 60% контролировал альянс Renault-Nissan через RN SF Holding B.V.

2 марта ЮниКредит Банк раскрыл на сервере корпоративной информации, что под его контроль перешло 40% нидерландской Barn B.V. В пресс-службе ЮниКредит Банка и UniCredit S.p.A. тогда отказались от комментариев, в Renault-Nissan не ответили на запрос RNS на момент публикации материала.

РН Банк является банком альянса автопроизводителей Renault-Nissan. Кредитная организация специализируется на автокредитах для частных клиентов и финансировании дилеров.