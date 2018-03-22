Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Совкомбанка и РосЕвроБанка на уровне «ВВ-/В», прогнозы — «стабильные», следует из релиза S&P.



Аналитики также подтвердили рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций Совкомбанка — «ВВ-».

«13 марта 2018 года Совкомбанк объявил о намерении приобрести крупный пакет акций РосЕвроБанка в дополнение к уже имеющимся 45,4% акций. Насколько мы понимаем, сделка по приобретению акций может быть реализована в конце апреля 2018 года, а официальное объединение банков будет завершено в 2019 году, после чего Совкомбанку будет принадлежать 92% акций РосЕвроБанка (эффективная доля). Подтверждение рейтингов отражает риски интеграции, с одной стороны, и устойчивые финансовые характеристики обоих банков, с другой», — отмечается в релизе.

В S&P полагают, что по завершении сделки объединенная финансовая организация будет иметь более диверсифицированную бизнес-модель и лучший доступ к корпоративным клиентам. «Мы отмечаем, что Совкомбанк продолжает демонстрировать более высокое качество активов, чем у сопоставимых российских банков. Мы ожидаем, что объединенная банковская группа сохранит высокое качество своего кредитного портфеля благодаря хорошо разработанным процедурам андеррайтинга и системе управления рисками. По нашим прогнозам, чистая процентная маржа объединенного банка останется на уровне 5,5—5,7%», — говорится в сообщении.

При этом эксперты ожидают, что в рамках базового сценария объединенный банк, как и прежде, будет демонстрировать относительно высокие финансовые результаты, и в 2018 году, согласно отчетности, они составят около 20 млрд рублей, что соответствует показателям банков за 2017 года по МСФО.