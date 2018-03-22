Мессенджер Snapchat стал очередным гигантом социальных сетей, запретившим рекламу ICO. Материнская компания Snap с февраля ограничивает рекламные объявления по продаже токенов, не препятствуя использованию криптовалют в целом.

Данный запрет действует с начала февраля и, в отличие от Facebook и Google, не распространяется на другие виды криптовалютной рекламы. Пока руководство Snap Inc. отказалось комментировать, появится ли в будущем запрет на все виды рекламы, связанные с криптовалютой, сообщает Altcoin .

Напомним, в конце января Facebook запретил размещение рекламы, связанной с ICO и криптовалютами. Решение касается также и других рекламных площадок компании — Instagram и сети Audience Network.

На прошлой неделе Google объявил, что реклама, продвигающая криптовалюты и ICO, будет запрещена с июня этого года. Запрет также будет действовать на всех сервисах, принадлежащих компании, включая YouTube.

Сообщалось также, что аналогичные меры планирует принять и Twitter.