Банк «Глобэкс» будет присоединен к Связь-Банку до конца текущего года. Как выяснил «Коммерсант», решение их объединить должно быть утверждено на ближайшем набсовете их материнской организации — Внешэкономбанка. При этом от идеи в ближайшее время продать дочерние банки даже после слияния ВЭБ отказался, сообщили источники газеты.

Правление ВЭБа на прошлой неделе утвердило слияние «дочек» — «Глобэкса» и Связь-Банка — и вынесло этот вопрос на ближайший набсовет. После целого ряда безуспешных попыток продать эти банки ВЭБ решил отказаться от вывода их из-под своего контроля, рассказали изданию люди, близкие к госкорпорации, и источники в финансово-экономическом блоке правительства. «В стратегию ВЭБа будут внесены изменения: банки до конца года будут объединены на лицензии Связь-Банка и переведены в категорию «сохранение в группе», — уточнил в беседе с «Коммерсантом» один из собеседников.

Источники газеты считают, что принципиальных возражений у членов набсовета объединение «Глобэкса» и Связь-Банка вызвать не должно, поскольку продать их планировалось не позднее I квартала 2018 года, но не удалось. «Практика показала, что даже объединенный банк не вызовет интереса на рынке из-за большого объема проблемных и непрофильных активов», — сказал один из собеседников. В числе бывших интересантов он назвал НПФ «Благосостояние», структуры «Роснефти», Альфа-Банк, УК «Лидер» (управляет пенсионными резервами «Газфонда»), совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна, Казкоммерцбанк. Наиболее серьезный интерес, по данным источников «Коммерсанта», проявили структуры «Роснефти» и Аветисян. Сделку с Аветисяном, который собирался покупать банки через «Восточный» за 33 млрд рублей, летом 2017 года даже одобрил кредитный комитет ВЭБа. Однако вскоре произошло событие, помешавшее сделке: была введена временная администрация в банк «Югра» (затем у него была отозвана лицензия), а «Глобэкс» выдал компаниям ее владельца Алексея Хотина кредиты на 20 млрд рублей. «Это могло привести к дефолту заемщиков», — отметил источник, знакомый с ситуацией.

Более того, на фоне постоянно муссирующейся информации о продаже банков за 2016—2017 годы активы «Глобэкса» сократились в 2,5 раза, а Связь-Банка — на 27%. Объем проблемных активов в «Глобэксе» в конце 2017-го ЦБ, по данным собеседников «Коммерсанта», оценил в 64,4 млрд рублей. «Это почти половина всех активов банка, если исходить из отчетности по российским стандартам, то есть при досоздании необходимых резервов «Глобэксу» потребуется срочная докапитализация, — сказал знакомый с ситуацией источник. — Связь-Банк гораздо более устойчивый, поэтому объединить банки было решено на его основе». Связь-Банк к тому же крупнее.

В пресс-службе ВЭБа тем не менее настаивают, что продолжают искать возможности продажи дочерних банков, так как «управление коммерческими банками не является стратегическим направлением работы» госкорпорации, а объединение называют лишь «возможным». Однозначно слияние банков даст позитивный эффект с точки зрения операционных расходов и позволит сократить дублирующие функции, считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. При этом успешность бизнес-модели объединенного банка зависит от того, найдет ли он свой фокус, клиентский сегмент. «Сам факт госсобственности уже не дает конкурентных преимуществ», — заключил Лукашук. «Планируется, что объединенный банк среди прочего будет обслуживать финансовые потоки и проекты ВЭБа», — добавил близкий к госкорпорации источник.



У слияния есть и серьезные недостатки, указывает издание. Один из них — долг ВЭБа перед ЦБ, возникший из-за того, что «Глобэкс» и Связь-Банк находились у госкорпорации на санации. В кризис 2008—2009 годов на их финансовое оздоровление были привлечены депозиты ЦБ (позднее были трансформированы в облигации) на общую сумму 212,6 млрд рублей. По данным источников «Коммерсанта», год назад на совещании в ЦБ была достигнута договоренность о конвертации этих средств в бессрочный льготный субординированный кредит, но при условии продажи указанных банков на рынке. Даст ли регулятор согласие на конвертацию по новой схеме, пока вопрос. ЦБ на соответствующий запрос газеты не ответил. К тому же не решено, что делать с непрофильными активами на 20 млрд рублей, связанными с недвижимостью, которые перейдут от «Глобэкса» на баланс объединенного банка.