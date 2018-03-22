Положение ОФК Банка, где ЦБ накануне ввел временную администрацию сроком на шесть месяцев и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов , пошатнулось после того, как ФСБ по поручению президента РФ Владимира Путина провела зачистку алкогольного рынка, пишет в четверг газета «Ведомости» .

Проблемы с ликвидностью начались у банка не вчера: так, весной 2016 года банку были предъявлены гарантии по уплате акциза, предоставленные северокавказским алкогольным заводам, разливавшим водку для «Статус-Групп», и тогда выяснилось, что банк выдал необеспеченных гарантий на сумму намного больше его капитала. Оказалось, что банк сконцентрировал практически весь свой кредитный портфель на алкогольных предприятиях, в том числе «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово». В конце 2017 года они перестали обслуживать кредиты, что и привело к неустойчивому финансовому положению банка, рассказал представитель его крупнейшего совладельца Николая Егорова — однокурсника Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».



Оба главных заемщика ОФК Банка — в тяжелом положении: «Статус-Групп» в феврале подала иск о банкротстве, кроме того, в картотеке арбитражных дел есть несколько поданных в 2018 году исков ОФК Банка к компаниям группы «Кристалл-Лефортово» на сумму более 5 млрд рублей.

