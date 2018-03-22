Дубайский Emirates NBD может в течение нескольких недель договориться о покупке турецкого Denizbank после активных попыток турецкого банка убедить президента Тайипа Эрдогана в преимуществах сделки на сумму 5,3 млрд долларов, несмотря на дипломатические разногласия, сообщили источники.

Emirates NBD, крупнейший банк Дубая, сообщил, что находился на стадии предварительных переговоров о покупке Denizbank у российского Сбербанка в январе, но Эрдоган воспротивился инициативе, сказали Reuters четыре источника.

Хотя Эрдоган не осуществляет прямой контроль за турецкими банками, президент может заблокировать любую сделку, сказав турецкому банковскому регулятору BDDK не одобрять ее.

Сделка до сих пор не была одобрена, однако ожидается, что это произойдет «в следующие несколько недель», сказал один из источников.

BDDK не ответил на запрос о комментарии.

Отношения Турции со странами Персидского залива накалились, поскольку Анкара вступилась за Катар после того, как ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны обвинили Доху в поддержке терроризма, что последняя отрицает.

Emirates NBD, Сбербанк и Denizbank отказались от комментариев, как и администрация Эрдогана.