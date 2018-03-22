Сбербанк и «Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных России, представили во второй день работы METRO EXPO магазин приложений (маркетплейс) для бизнеса — пользователей кассовой техники.

В маркетплейса размещаются приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных. В том числе сервисы по направлениям: аналитические инструменты, бухгалтерская отчетность, рекомендательные сервисы, синхронизация с системами автоматизации бизнеса и программами лояльности магазинов, справочные сервисы для ритейла.

Разрабатывать и размещать приложения на площадке могут как профессиональные агентства, так и магазины, а также другие заинтересованные компании и предприниматели. Сервис доступен всем клиентам интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн, подключающим кассы в рамках сервиса sberbank.ru/ofd .

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолия Попова, новый магазин приложений поможет дать бизнесу новые удобные инструменты и конкурентные преимущества. Это новые возможности для финансовых структур, а также всех тех, кто развивает эквайринг и оплату через кассовые терминалы.