Правительство РФ достигло договоренностей со Сбербанком о передаче оборонных кредитов Промсвязьбанку. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Госдумы заместитель министра финансов Алексей Моисеев.



«О самом факте — да, о механизме — еще есть разногласия. По суммам — пока еще нет. Мы систематические вопросы решаем — о том, что это будет происходить, будет происходить с сопровождением капитала. Мы будем настаивать, что это будет с сопровождением капитала. Механизм и объем этого капитала сейчас находится в стадии обсуждения», — сказал он, передает RNS.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что кредитная организация готова передать кредиты ОПК Промсвязьбанку.

«Передавать будем, в каком объеме — пока не могу сказать», — пояснил он, уточнив, что вопрос передачи капитала находится в процессе обсуждения.