Ранее вице-премьер Дворкович не исключил такого развития событий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение НДФЛ продолжается.
«Что касается налоговых дел, конечно, сначала должна быть сформулирована позиция правительства, Кабинета министров. Пока еще обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось», — сказал он на соответствующий вопрос «Коммерсант FM».
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что на одном из первых после выборов президента правительственных совещаний обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил такого развития событий. Минфин отказался комментировать информацию «Ведомостей».
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