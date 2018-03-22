Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение НДФЛ продолжается.

«Что касается налоговых дел, конечно, сначала должна быть сформулирована позиция правительства, Кабинета министров. Пока еще обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось», — сказал он на соответствующий вопрос «Коммерсант FM» .



Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что на одном из первых после выборов президента правительственных совещаний обсуждалось повышение ставки НДФЛ до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил такого развития событий. Минфин отказался комментировать информацию «Ведомостей».