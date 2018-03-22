Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест в отношении Виктора Захарченко — отца полковника МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных преступлениях, сообщило в четверг РАПСИ из суда.

«Изменить меру пресечения обвиняемому с заключения под стражу на домашний арест сроком до 30 марта», — сказала судья Наталия Дударь.

Обвиняемый будет находиться под домашним арестом с ограничением в виде запрета на общение с другими фигурантами уголовного дела, за исключением близких родственников. Также Захарченко будут разрешены две двухчасовые прогулки в день и установлен запрет на общение по телефону и через Интернет.

Домашний арест Виктора Захарченко будет происходить в его квартире на Ленинском проспекте в Москве. Обвиняемый отрицает заключение сделки со следствием. Захарченко освободили в зале судебного заседания.

Виктор Захарченко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (пособничество в растрате). В свою очередь действия бывшего председателя правления банка «Московское Ипотечное Агентство» Владимира Корьевкина квалифицированы как растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК), повлекшая существенный ущерб для возглавляемой им организации. В начале февраля обоим фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции, а предварительное расследование дела завершено.

Ранее РАПСИ передавало , что следствие просит перевести под домашний арест и Корьевкина, но в сегодняшнем сообщении об этом ничего не говорится (прим. Банки.ру).

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в вышеуказанный банк, но трудовой деятельности не совершал: он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку «МИА», по версии Следственного комитета, составил 4,7 млн рублей, а действия Корьевкина нанесли ущерб в размере 1,5 млн.

Бывший временно исполняющий обязанности начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко-младший и его сообщник с целью получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается ресторанным бизнесом. Тот был вынужден передать в качестве взятки 800 тыс. долларов США, при этом первоначально сообщники требовали передать им 5 млн долларов.

Из пресс-релиза СК РФ следует, что через год Захарченко и его сообщник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту его сети ресторанов.



С помощью нее обвиняемый сэкономил более 3,5 млн рублей на оплате счетов, так как указанные заведения он посещал несколько раз в неделю. Также следствием установлено, что в 2016 году Захарченко предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники с целью предотвращения их изъятия.