Продолжение курса Центробанка на смягчение денежно-кредитной политики уже давно ни у кого не вызывает сомнений. На процесс снижения ключевой ставки радикально не могут повлиять ни результаты выборов, ни страсти на внешних рынках. Большая часть опрошенных порталом Банки.ру экспертов уверены, что в пятницу, 23 марта, Банк России снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,25%.

Аналитики ожидают умеренного снижения ключевой ставки, на сюрпризы почти никто не рассчитывает. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг единственный из опрошенных экспертов, кто не исключает, что регулятор пойдет на радикальный шаг и снизит ставку сразу на 0,5 п. п. Остальные уверены: 23 марта ставка будет снижена на 0,25 п. п. Впрочем, в декабре прошлого года Банк России уже удивил аналитиков и снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п., хотя все ожидали снижения на 0,25 п. п.

«На первый взгляд, ситуация перед решением выглядит похожей на ту, которая наблюдалась перед заседанием в декабре 2017 года, когда ставка была снижена на 0,5 процентного пункта. Инфляция держится вблизи нижней границы диапазона ожиданий ЦБ, а цены на нефть находятся выше заложенных в прогнозе. Однако, на наш взгляд, различия все же существуют», — отметил экономист по России и СНГ «ВТБ Капитал» Александр Исаков.

«0,25 процентного пункта на сегодня, по сути, единственный вариант», — уверен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

У регулятора есть сразу несколько поводов продолжить снижать ключевую ставку. «Общая макроэкономическая конъюнктура, включающая инфляцию, которая находится второй месяц подряд на исторических минимумах в 2,2%, открывает регулятору возможность для очередного снижения ключевой ставки», — полагает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович.

Как поясняет Валерий Вайсберг, инфляция остается ниже цели, не демонстрирует признаков существенного ускорения. Рубль также, по его словам, выглядит довольно устойчиво. «В недавнем обзоре «О чем говорят тренды» говорится, что темпы экономического роста стабилизировались вблизи потенциала или незначительно его превышают, что означает незначительный риск перегрева экономики», — добавляет эксперт.

Однако на более сильное снижение ключевой ставки аналитики не рассчитывают. Сдерживающим фактором является внешнеполитическое напряжение. «Если бы не усиление рисков, связанных с внешнеполитическими событиями, то вполне уместным было бы снижение на 0,5 процентного пункта, но, скорее всего, несмотря на низкую инфляцию и отсутствие признаков ее ускорения, ЦБ предпочтет осторожность», — считает главный экономист УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Кроме того, по его словам, на решение ЦБ может повлиять и ускорение роста реальных заработных плат, которое неизбежно усилит инфляционное давление. «По мере приближению к потенциальному «нейтральному» уровню ставки в 6—7% Банк России вряд ли будет изменять ее более чем на 25 базисных пунктов», — добавляет главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

В ожидании комментариев

Главной интригой остаются дальнейшие комментарии по итогам заседания Банка России. В «ВТБ Капитале» не ждут никаких сюрпризов. «Мы считаем, что совет директоров сделает акцент на постепенном характере перехода к нейтральной денежно-кредитной политике», — отметил Александр Исаков.

Впрочем, у других опрошенных аналитиков есть доводы как в пользу более мягкой, так и жесткой риторики. Так, Владимир Брагин считает, что ЦБ может акцентировать внимание на инфляционных рисках, связанных с ростом потребительского кредитования и реальных заработных плат. «Важна его оценка влияния валютного курса на инфляцию, как и потенциального движения последнего в свете интервенций Минфина. Опять же интересна его оценка инфляционных последствий ускорения роста заработных плат. Впрочем, и общая оценка ситуации в экономике точно будет заслуживать внимания, причем не только в области потребительского кредитования», — отметил Брагин. «Внимание регулятора сосредоточено на окончательном «заякоривании» инфляционных ожиданий в условиях постепенного возврата инфляции к уровню 4% на горизонте ближайших 12 месяцев», — добавил по этому поводу Валерий Вайсберг.

Не исключено, что регулятор, наоборот, намекнет на необходимость продолжать стимулировать экономику, снижая ставку, и обратит внимание на слабые данные по росту промышленного производства в феврале. Этот показатель замедлился почти в два раза в сравнении с январским ростом (в феврале рост составил 1,5% против 2,9% в январе). «Вялая динамика промышленного производства снова оставляет экономический рост РФ без существенного драйвера ускорения, что соответствующим образом подводит Банк России к продолжению смягчения денежно-кредитной политики», — поясняет Антон Покатович из Бинбанка.

Выборы низкой ставке не помеха

Эксперты уверены, что ЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Результаты выборов президента России никак не отразятся на курсе регулятора. «Что касается выборов, то вряд ли они заметно повлияют на риторику ЦБ. Каких-то сюрпризов или негативных последствий для экономики они не принесли. Вряд ли макроэкономическая политика, проводимая правительством РФ, радикально изменится», — отметил Владимир Брагин.

Однако Антон Покатович не исключает вероятность реализации сценария, при котором Банку России придется осуществить переход к «нейтральному» уровню ключевой ставки в более короткие сроки. Причиной может стать более жесткая постановка целей руководством страны по ускорению экономического роста.

При этом аналитики полагают, что потенциал снижения ставок практически исчерпан и уже через полгода привычная риторика регулятора сменится на новую. «Банк России в середине года закончит цикл снижения ставок, и ставка будет установлена ближе к верхней границе нейтрального диапазона в 6—7%», — отметил Олег Кузьмин из «Ренессанс Капитала».

Любовь ЦАРЕВА, Banki.ru