Биткоин - это валюта, которая дает свободу любому человеку, который ей пользуется, заявил новый председатель Народного банка Китая И Ган.

Newly appointed China's central bank head Yi Gang:



"Bitcoin is a currency that provides freedom to anyone that uses it

(Reported by TokenPost)



Absolutely incredible. https://t.co/wr8V3EXejz — Joseph Young (@iamjosephyoung) March 21, 2018

«Биткоин дает свободу и возможность любому человеку войти на рынок финансов», — пояснил И Ган.

Как сообщает ForkLog , по словам нового председателя Народного банка Китая, биткоин можно сравнить с адреналином, который на протяжении долгого времени подстегивал интерес местных инвесторов. И Ган сообщил это в официальном обращении после смены председателя НБК ранее на этой неделе.