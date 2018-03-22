Также он сравнил биткоин с адреналином, который на протяжении долгого времени подстегивал интерес местных инвесторов.
Биткоин - это валюта, которая дает свободу любому человеку, который ей пользуется, заявил новый председатель Народного банка Китая И Ган.
«Биткоин дает свободу и возможность любому человеку войти на рынок финансов», — пояснил И Ган.
Как сообщает ForkLog, по словам нового председателя Народного банка Китая, биткоин можно сравнить с адреналином, который на протяжении долгого времени подстегивал интерес местных инвесторов. И Ган сообщил это в официальном обращении после смены председателя НБК ранее на этой неделе.
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