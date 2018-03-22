Минфин Великобритании намерен поддерживать национальные финтех-компании с помощью ряда мер для того, чтобы они могли «расти и процветать», а страна оставалась на переднем крае цифровой революции, заявил Филип Хэммонд.

По его словам, в финтех-стратегию будут включены пилотные проекты по «робо-регулированию», то есть использованию финтех-компаниями ПО, разработанного в соответствии с требованием регулятора для экономии времени и денег.

На сегодня запланирован запуск новой рабочей группы, которая займется поиском практического применения криптовалют с учетом их преимуществ и рисков. В нее войдут представители Банка Англии и Управления по финансовому регулированию и надзору, сообщает Anycoin .

По мнению министра, новые стандарты позволят объединять усилия с банковскими учреждениями для предоставления комплексного обслуживания большему количеству клиентов.

Также предполагается, что участники рынка и правительство создадут «распределенные платформы», которые устранят препятствия для развития новых финтех-систем. А сам Хэммонд и федеральный казначей Австралии Скотт Моррисон подпишут договор о создании «финтех-моста» для продвижения товаров и услуг британских финтех-компаний в Австралии, а также взаимодействию двух стран на уровне регуляторов.