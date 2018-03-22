Сингапурская организация NEM Foundation сообщила, что прекращает отслеживание средств, похищенных в результате взлома японской криптовалютной биржи Coincheck в январе. Они передали необходимую для расследования информацию правоохранительным органам и на этом закончили деятельность, связанную с инцидентом, который стал крупнейшей в мире преступной акцией с криптовалютой.

По мнению экспертов, сообщает Anycoin , половина похищенных токенов NEM уже отмыта в DarkNet.

Напомним, ранее организация пыталась выявить пользователей, на чьи адреса были несанкционированно переведены средства, разработав для этого собственную технологию.

В то же время Coincheck уже компенсировала 260 тысячам пострадавших от взлома пользователям около $440 млн. Биржа также решила прекратить поддержку Monero, Dash и Zcash как потенциально небезопасных с перспективы возможности отмывания незаконно полученных средств и идентификации их держателей.