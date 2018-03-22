В феврале 2018 года количество выданных потребительских кредитов составило 1,08 млн единиц, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,05 млн единиц). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с тем сумма выданных в феврале 2018 года потребкредитов достигла 171,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с февралем 2017-го на 22,7% (в феврале 2017-го — 140,1 млрд рублей).

Таким образом, средний размер потребкредита вырос за год на 19,1% и в феврале 2018 года составил 159,2 тыс. рублей (в феврале 2017 года — 133,6 тыс. рублей).

В феврале 2018 года самое высокое значение среднего размера потребительского кредита в регионах РФ (среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Москве (441,1 тыс. рублей), Московской области (341,5 тыс.), Санкт-Петербурге (299,3 тыс.), Ханты-Мансийском АО (249 тыс.) и Свердловской области (183,8 тыс.). В свою очередь, наименьший средний размер потребкредита был зафиксирован в Ивановской (86,4 тыс.), Архангельской (87,3 тыс.), Белгородской (98,7 тыс.) и Владимирской (99,8 тыс.) областях, а также в Алтайском крае (103,7 тыс.).



При этом самая серьезная динамика роста среднего потребкредита в феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го (среди 40 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Санкт-Петербурге (плюс 64,9%), Кировской (плюс 39,1%) и Ленинградской (плюс 38,9%) областях, Республике Татарстан (плюс 37,8%), Нижегородской области (плюс 35,6%) и Республике Башкортостан (плюс 35,2%). В то же время в некоторых регионах было отмечено небольшое снижение среднего размера потребкредита, в том числе в Самарской (минус 0,7%) и Пензенской (минус 14,6%) областях. В Москве средний размер потребительского кредита за год увеличился на 5,4%.

«На фоне стабилизации ситуации в экономике банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом основной рост в данном сегменте розничного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера. При этом изменения происходят и в структуре заемщиков: после некоторого перерыва к заемным средствам все чаще и охотнее прибегают граждане с хорошей кредитной историей. Что, в свою очередь, позволяет банкам, наладившим в последние годы эффективное управление кредитным риском, увеличивать размеры предоставляемых кредитов».