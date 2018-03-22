НБД-Банк снизил ставки по программам кредитования для малого и среднего бизнеса .



По программе « Универсальный » денежные средства в рублях могут быть привлечены под ставку 12,65% годовых (ранее — под 13,9% годовых). Финансирование предоставляется на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели. По кредиту « На оборотные средства » ставки снижены с 12,9% до 11,65% годовых.

«Столь заметное понижение ставок по части кредитов объясняется требованиями рынка, за последние полгода многие банки снизили ставки по кредитованию бизнеса, что сделало предложения НБД-Банка неконкурентоспособными», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.