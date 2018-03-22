Американский IT-гигант Google работает над созданием технологий, связанных с децентрализованным реестром. Разработку ведут специалисты материнской компании Google — Alphabet Inc. Сроки выпуска продукта пока неизвестны.

По словам представителя Google, как и в случае с другими инновационными технологиями, разные отделы компании изучают потенциальные возможности использования блокчейна, но пока слишком рано говорить о каких-либо возможных применениях или конкретных планах.

Разработка собственного блокчейна идет на фоне растущей конкуренции со стороны молодых технологических стартапов, сообщает Coinfox . Компания Google намерена использовать блокчейн и технологию децентрализованного реестра для повышения безопасности и надежности хранения информации о транзакциях и других данных в своих облачных сервисах.