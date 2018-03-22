Несколько тысяч зарегистрированных пользователей сайта министерства здравоохранения России используют свои аккаунты в качестве рекламных площадей, обнаружили читатели Telegram-канала «Информация опасносте».

Пользователи публикуют рекламу в графах «имя» и «о себе»: там можно найти рекламу гироскутеров, криптовалют, косметики, шредеров для измельчения бумаги и сомнительных услуг (например, заговоров от алкоголизма), а также ссылки, которые ведут на странные сайты, и спам. При этом, ссылки на сайте министерства позволяют рекламе попадать в поисковые системы, сообщает ForkLog .

По словам одного из читателей, пользователи раньше ставили рекламные ссылки там, где это удавалось и поисковик в себе просто наращивал массу (чем больше ссылок, тем выше позиция). Теперь ценятся ссылки на тех сайтах, которым поисковик доверяет.