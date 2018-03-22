Финансовые власти продолжают работу над введением запрета на выдачу кредитов перекредитованным гражданам.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительского кредитования.
«Я не вижу, честно говоря, сейчас такого пузыря. Надо сказать, что меры, принятые в последние несколько лет, повлияли очень положительно на это. Это закон о полной стоимости кредита, это закон, который обеспечил выведение антиростовщической надбавки для высоких ставок», — сказал он, передает RNS.
По слова Моисеева, финансовые власти продолжают работу над введением запрета на выдачу кредитов гражданам, закредитованность которых превышает установленные ЦБ значения.
«Надо продолжить смотреть на ситуацию с микрофинансовыми организациями, потому что они находятся в таком месте, когда они позволяют себе не до конца исполнять те нормы, которые возлагаются, все требования, и если им что-то не нравится, они сразу уходят из реестра и продолжают свою деятельность на нелегальной основе», — подвел итог Моисеев.
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