Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил об отсутствии пузыря на рынке потребительского кредитования .



«Я не вижу, честно говоря, сейчас такого пузыря. Надо сказать, что меры, принятые в последние несколько лет, повлияли очень положительно на это. Это закон о полной стоимости кредита, это закон, который обеспечил выведение антиростовщической надбавки для высоких ставок», — сказал он, передает RNS.

По слова Моисеева, финансовые власти продолжают работу над введением запрета на выдачу кредитов гражданам, закредитованность которых превышает установленные ЦБ значения.

«Надо продолжить смотреть на ситуацию с микрофинансовыми организациями, потому что они находятся в таком месте, когда они позволяют себе не до конца исполнять те нормы, которые возлагаются, все требования, и если им что-то не нравится, они сразу уходят из реестра и продолжают свою деятельность на нелегальной основе», — подвел итог Моисеев.