По данным исследования Модульбанка, в 2017 году 26% компаний, счета которых были заблокированы банками, занимались оптовой торговлей, а 6% из них — торговлей строительными материалами. Еще 18% всех случаев блокировок пришлось на компании, занимающиеся строительными работами.

15% случаев блокировки - бизнес, связанный с грузоперевозками и транспортными услугами. Рекламные агентства и фирмы, ведущие электромонтажные работы, тоже сталкивались с блокировкой чаще остальных.

Как сообщает Inc.Russia , в прошлом году Модульбанк рассказал о причинах массовых блокировок счетов малого бизнеса. 70% компаний не доплачивали НДФЛ, а 55% — слишком быстро выводили деньги со счетов. Половина компаний работали с неблагонадежными контрагентами.

«Типичная компания, которой банки обычно блокируют счет, выглядит так: она не ведет реальную деятельность, не платит налогов, не совершает платежей, сопутствующих ведению бизнеса. Как правило, это недавно созданная фирма, которая работает с сомнительными контрагентами. Часто ее операции не имеют экономического смысла — оборот огромный, а прибыли нет. Такая компания много переводит на счета физлиц для последующего обналичивания или сама снимает большие объемы налички через корпоративную карту», - пояснили в кредитной организации.