Минкомсвязи подготовило свою концепцию законопроекта «О цифровых финансовых активах», где предлагает освободить майнеров от уплаты налогов на два года, рассказал Анатолий Аксаков в блокчейн-резиденции ассоциации по криптовалюте и блокчейну IDACB.

Также Минкомсвязи предлагает ввести понятие «промышленного майнинга», зарегистрировать таких майнеров в ФНС и установить для них требования по потреблению электроэнергии.

«Для крупных промышленных майнеров сейчас предлагается введение двухлетнего моратория их деятельности, чтобы стимулировать их работу», — цитирует Аксакова РБК .

Напомним, ранее Минкомсвязи предложило создать для майнеров специальную биржу по обмену криптовалют, чтобы сделать майнинг максимально прозрачным для государства.