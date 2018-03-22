Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Минкомсвязи подготовило свою концепцию законопроекта «О цифровых финансовых активах», где предлагает освободить майнеров от уплаты налогов на два года, рассказал Анатолий Аксаков в блокчейн-резиденции ассоциации по криптовалюте и блокчейну IDACB.
Также Минкомсвязи предлагает ввести понятие «промышленного майнинга», зарегистрировать таких майнеров в ФНС и установить для них требования по потреблению электроэнергии.
«Для крупных промышленных майнеров сейчас предлагается введение двухлетнего моратория их деятельности, чтобы стимулировать их работу», — цитирует Аксакова РБК.
Напомним, ранее Минкомсвязи предложило создать для майнеров специальную биржу по обмену криптовалют, чтобы сделать майнинг максимально прозрачным для государства.
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