Законопроект о денежных суррогатах возвращен на доработку, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



«Беда с этим законом, потому что вчера мы сидели часа полтора вечером с нашими юристами и сотрудниками департамента. Чего-то сидели-сидели, думали-думали и решили вернуть еще раз на доработку», — передает его слова РИА Новости.

По словам Моисеева, сейчас текст законопроекта написан таким образом, что «можно представить себе ситуацию, при которой будут привлекаться люди, которые в принципе ничего плохого не сделали».



В понедельник, 19 марта, Моисеев сообщил, что законопроект предусматривает уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов сроком около четырех лет лишения свободы для коллективных схем.

Данный законопроект определит в законодательстве понятие «денежных суррогатов» и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России. В феврале замминистра оценивал, что «это история, скорее всего, осенней сессии» заседания Госдумы.