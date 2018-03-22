Министерство финансов США планирует включать в санкционный список адреса криптовалютных кошельков. Это произойдет в том случае, если будет доказано, что они принадлежат лицам, которые уже находятся в черном списке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Bitcoin.com.



Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало новые правила после того, как 19 марта президент страны Дональд Трамп подписал указ о запрете венесуэльской криптовалюты el petro. На официальном сайте организации сообщается, что добавление электронных кошельков в список будет ставить общественность в известность, что адрес связан с человеком, который находится под санкциями.

Представители Министерства финансов отметили, что список не будет обширным и станет использоваться в сочетании с другими инструментами для борьбы с отмыванием денег и другими преступлениями.

Ранее издание Time сообщало, что ряд российских бизнесменов, близких к Кремлю, оказали поддержку в запуске криптовалюты el petro. В январе 2018 года правительство страны опубликовало «кремлевский доклад», в санкционный список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.