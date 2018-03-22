Годовые темпы роста ВВП России в феврале замедлились до 1,5%. Такая оценка Минэкономразвития приводится в обзоре «Картина деловой активности. Март 2018 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,5% год к году (уточненная оценка за январь — 1,9% год к году)», — говорится в документе. При этом ранее глава министерства Максим Орешкин заявлял, что темпы роста российской экономики в январе составили 2%.

Согласно данным МЭР, вклад промышленных видов деятельности в рост ВВП в феврале снизился до 0,4 процентного пункта с 0,6 п. п. в январе. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,1 п. п. (0,3 п. п. в январе)

«По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП продолжают вносить небазовые отрасли, в том числе операции с недвижимым имуществом, аренда и сектор услуг. Позитивная динамика наблюдается и в финансовой отрасли, где негативный эффект от снижения общего уровня ставок в экономике компенсируется продолжающимся устойчивым ростом объема кредитования», — подчеркивается в обзоре.