Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

«Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей», — заявил он на заседании правительства, передает РИА Новости.

По его словам, сама по себе индексация коснется приблизительно 4 млн человек, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.

Прожиточный минимум пенсионера в целом по РФ за 2016 год составил 8 081 рубль, за 2017 год — 8 315 рублей, индекс роста за 2017 год — 1,029. Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029.

При индексации социальных пенсий также повышаются установленные в соответствии с федеральным законом пенсии отдельным категориям граждан (военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из числа работников летно-испытательного состава и другие категории граждан).

Одновременно будут повышены другие выплаты, размер увеличения которых зависит от роста социальных пенсий.