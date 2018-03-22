Российская компания «Лаборатория Касперского» раскрыла программу Slingshot для слежки в Интернете, созданную в США. Об этом сообщает в четверг газета The Times, передает ТАСС.



По ее данным, компания, продукцию которой недавно запретили продавать в Соединенных Штатах, предупредила об этом вредоносном коде, который позволяет получать доступ к роутерам, чтобы следить за активностью пользователей в Интернете.

Данное ПО было обнаружено в Афганистане, Ираке, Кении, Судане, Сомали, Турции и Йемене. Согласно информации газеты, Slingshot используется уже шесть лет и является частью программы американских военных, отслеживающей радикальных исламистов, пользующихся интернетом в интернет-кафе в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Вредоносный код, как указывает The Times, схож с программой, созданной Агентством национальной безопасности (АНБ) США и используемой для тотальной электронной слежки. Предполагается, что разработку курирует Объединенное командование специальных операций Пентагона (JSOC), тесно связанное с ЦРУ и АНБ.

Как подчеркивает издание, раскрытие Slingshot может привести к тому, что Америка «потеряет доступ к ценной долгосрочной программе слежения и поставит под угрозу жизни военнослужащих».