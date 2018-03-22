Агентство финансовых услуг Японии (FSA) предупредило ведущую криптовалютную биржу Binance о необходимости получения лицензии для продолжения работы в стране, так как она нарушает местный закон о платежных услугах и тем самым ставит под угрозу интересы инвесторов. Кроме того, если криптобиржа не приостановит деятельность в Японии, против нее будет возбуждено уголовное дело.

По словам известного криптоблогера Whale Panda, аналогичная участь может ждать и другие подобные альткоин-биржи, сообщает ForkLog .

Аналитики отмечают, сразу после распространения этой новости цена первой криптовалюты резко пошла вниз.