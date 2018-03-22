Дочерняя структура Альфа-Банка приобрела блокирующий пакет акций компании HoReCa Band Group Ltd. - российского мастер-франчайзи сети ресторанов «SBARRO». Инвестиции будут направлены на развитие бизнеса компании и открытие новых ресторанов под брендом «SBARRO». Они позволят реализовать амбициозную программу по увеличению действующих ресторанов под брендом «SBARRO» до 300 точек в течение следующих десяти лет.

HoReCa Band Group Ltd. в конце 2017 года перезапустила бренд «SBARRO» в России, получив эксклюзивную мастер-франшизу и открыв два ресторана в обновленном формате «Pizza Centric Ultra» в московских ТРЦ «Columbus» и ТРЦ «Ривьера». До конца текущего года планируется открытие двух десятков ресторанов в Москве и крупнейших городах России.

«Несмотря на непростую ситуацию в российской экономике, рестораны фаст-фуда и особенно сегмент пиццы показали в последние годы хороший рост и имеют большой потенциал дальнейшего развития, - отметил Дэвид Карам, СЕО американской SBARRO LLC – мы уверены, что новый российский мастер-франчайзи при поддержке Альфа-Банка вернет «SBARRO» лидирующую позицию на российском рынке».

«Технологии «SBARRO» уникальны для рынка и сочетают высокое качество, свежие ингредиенты и доступные цены, – подчеркнул Илья Скороходов, сооснователь Компании и Генеральный директор ООО «Сбарро Рус» - мы убеждены, что вхождение в капитал компании такого значимого и опытного инвестора, как Альфа-Банк, позволит реализовать наши самые амбициозные планы».