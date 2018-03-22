Slack позволит работодателям скачивать все данные из общедоступного рабочего пространства, а также приватных каналов и личных чатов сотрудников внутри мессенджера без предупреждения. При этом пользователи не узнают об использовании этой функции, рассказали представители Slack.

Ранее мессенджер позволял владельцам платного аккаунта использовать функцию Compliance Exports, с помощью которой владельцы и администраторы аккаунта могли экспортировать данные из общих каналов и приватных чатов. С 20 апреля 2018 года компания изменит правила: теперь владельцы Plus-подписки и владельцы аккаунта на Slack Enterprise Grid смогут воспользоваться функцией Self-service export tool.

Эта же услуга будет доступна для пользователей бесплатной и стандартной подписок, но для этого компаниям придется предоставить сервису документ с описанием причин экспорта (например, решение суда), согласие участников скачиваемой переписки или требование, оформленное по закону, который разрешает это сделать, сообщает VC.ru .

Изменения в правилах мессенджера связаны с Общим регламентом по защите данных, принятым Европейским парламентом, который вступит в силу в мае 2018 года.