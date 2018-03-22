Правительство договорилось с ВТБ о передаче оборонных кредитов Промсвязьбанку, следует из комментария заместителя министра финансов Алексея Моисеева журналистам.



«Одинаковое положение Сбербанка и ВТБ, работа продолжается с обоими банками, и вопрос о механизме (передачи) и так далее точно так же стоит на повестке в отношении обоих банков, позиции у них схожие», — цитирует его слова RNS.

Как сообщил Моисеев, принципиальное решение о возможности передачи кредитов принято.

«Решение такое принято — что будет возможность передавать кредиты. В случае реализации этой возможности надо посмотреть механизм, как они будут передаваться, как за ними будет следовать капитал, который этот кредит обслуживает. Этот вопрос сейчас наиболее тяжелый, он сейчас находится в стадии обсуждения», — подвел итог Моисеев.

Ранее Моисеев заявил журналистам, что правительство достигло договоренностей со Сбербанком о передаче оборонных кредитов Промсвязьбанку.