Газпромбанк и «Роснефть» готовы к использованию системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) в случае отключения РФ от SWIFT, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Система СПФС Банка России может являться для корпорации — участника СПФС каналом обмена финансовыми сообщениями с любым другим участником системы, будь то банк или корпорация. Этот канал может рассматриваться как канал электронного обмена с банками для управления денежными средствами, альтернативный SWIFT на территории РФ», — отмечается в сообщении.