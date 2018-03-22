Журнал Forbes представил список 100 самых надежных российских банков, изучив рейтинги и финансовые показатели ведущих кредитных организаций.

Комментируя методику составления этого перечня, издание поясняет, что рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка есть проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности. Как уточняется, лакмусовой бумажкой происходящего в банке могут быть и отдельные показатели, такие как излишняя концентрация операций на отраслях или клиентах на фоне небольшого запаса капитала и ликвидности, низкая рентабельность в сочетании с низкой достаточностью капитала на фоне значительной доли депозитов населения, фондирование долгосрочных кредитов юрлиц за счет вкладов физлиц.

При составлении рэнкинга на первом этапе были выбраны банки исходя из трех параметров: наличие и количество рейтингов, активы свыше 10 млрд рублей, доля вкладов физлиц более 3% пассивов. При наличии нескольких рейтингов учитывался максимальный. В каждой из пяти групп надежности банки занимают места в соответствии с рейтингами и размером активов.

Самыми надежными признаны «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. В высшую группу надежности вошли банки с рейтингами уровня «BBB-» и «BB+», если ориентироваться на шкалу Fitch (уточним, что, согласно данным Forbes, по факту не у всех банков из топ-100 надежных имеются рейтинги именно этого агентства. — Прим. Банки.ру). Так, места с первого по 13-е занимают, соответственно, Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк , Ситибанк, Нордеа Банк, ВТБ, Бэнк оф Чайна, банк «Интеза», Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк и «Российский Капитал».

Далее следуют банки с рейтингами уровня «BB» и «BB-» от Fitch. Эти банки оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. При этом даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства. Места с 14-го по 32-е принадлежат Всероссийскому Банку Развития Регионов, ОТП Банку, «Зениту», банку «Россия», Московскому Кредитному Банку, Совкомбанку, РосЕвроБанку, Челиндбанку, Тинькофф Банку, банкам «Аверс», «Санкт-Петербург», Кредит Европа Банку, Связь-Банку, СДМ-Банку, Хоум Кредит Банку, НБД-Банку, «Глобэксу», «Центр-инвесту» и банку «Московское Ипотечное Агентство».

Банкам из третьей группы по надежности в случае проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, а в случае их дефолта у кредиторов большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства и распродажи активов. В группу вошли банки с рейтингом уровня «B+» в переводе на шкалу Fitch. С 33-й по 48-ю позиции занимают Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, Локо-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, «Уралсиб», Транскапиталбанк, Запсибкомбанк, Экспобанк, Примсоцбанк, «Левобережный», МТС Банк, Алмазэргиэнбанк, Сургутнефтегазбанк, Кредит Урал Банк (группа Газпромбанка), Челябинвестбанк.

За вышеперечисленными банками следуют банки с рейтингом уровня «B» (Fitch). С точки зрения надежности они почти не отличаются от предыдущей группы, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше, указывает Forbes. На 49-й — 67-й строчках расположились банки «Возрождение», «Национальный Стандарт», РНКБ, Новикомбанк, Металлинвестбанк, Дальневосточный Банк, Петербургский Социальный Коммерческий Банк, «Ренессанс Кредит», «ЦентроКредит», «Союз», «Авангард», Росгосстрах Банк, БыстроБанк, Бинбанк, «Ак Барс», Уральский Банк Реконструкции и Развития; на 65-й строчке значится Меткомбанк из группы Совкомбанка, но уточним, что базировавшая в Череповце кредитная организация еще год назад, в марте-2017, была присоединена к Совкомбанку (прим. Банки.ру); замыкают этот список «Агропромкредит» и Морской Банк.

Наконец, в последнюю группу топ-сотни самых надежных банков вошли банки с рейтингом уровня «B-» в переводе на шкалу Fitch. Опять же, с точки зрения надежности они, по оценке Forbes, почти не отличаются от двух предыдущих групп, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше. Места с 68-го по сотое — у банков «Держава», «Русский Стандарт», «Урал ФД», «Кубань Кредит», СКБ-Банка, НК Банка, МБСП, СМП Банка, Крайинвестбанка, Интерпромбанка, Газбанка, банка «МБА-Москва», Росдорбанка, банка «Международный Финансовый Клуб», Акибанка, «Восточного», банка «Финсервис», Балтинвестбанка, БКС Банка, Севергазбанка, Курскпромбанка, банков «Акцепт», «Ассоциация», Азиатско-Тихоокеанского Банка, Татсоцбанка, Джей энд Ти Банка, Уралтрансбанка, Нико-Банка, Энерготрансбанка, банка «Хлынов», Руснарбанка, Энергобанка и ЮГ-Инвестбанка.

Говоря о тенденциях в топ-сотне, Forbes обращает внимание на то, что государственные банки продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банки «ФК Открытие» и Промсвязьбанк (сейчас они в третьей группе).

«Наличие банка на высоком месте в рейтинге надежности Forbes подтверждает, что на него можно опираться при принятии решений о вложениях», — отмечают авторы рейтинга.



Forbes обращает внимание, что все банки — участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России (в прошлом году было отозвано около 50 лицензий). Никто из них не был лишен лицензии, банки лишь переходили под контроль государства. «У самого громкого случая отзыва лицензии прошлого года — крупного частного банка «Югра» Алексея Хотина не было рейтингов, которые бы позволили ему попасть в наш банковский рейтинг. Тем не менее это не означает, что все банки из нашего списка спокойно переживут этот год, поэтому мы рекомендуем обращать внимание на банки из групп с наиболее высокими рейтингами», — заключают авторы исследования.