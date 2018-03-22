Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций РосЕвроБанка , следует из базы решений ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о приобретении публичным акционерным обществом «Совкомбанк» 54,67% голосующих акций акционерного коммерческого банка «РосЕвроБанк» (акционерное общество), что в совокупности с имеющимися в распоряжении у ПАО «Совкомбанк» голосующими акциями составит 90,01% голосующих акций АКБ «РосЕвроБанк» (АО), и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в релизе.

Ранее акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка достигли принципиальной договоренности о слиянии банков. Активы объединенной банковской группы составят более 1 трлн рублей, а капитал превысит 100 млрд.