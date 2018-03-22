Европейский союз не станет дожидаться согласованного на глобальном уровне регулирования криптовалют, сообщил Роман Эсколано Оливарес. Новая цифровая экономика должна играть свою роль в «финансировании общественных благ, системы соцобеспечения и коллективных потребностей».

«Европейская комиссия предложит директиву о том, как эта новая экономика может участвовать в финансировании госбюджетов. Испания присоединяется к заявлениям других европейских коллег, и мы хотим двигаться вперед без необходимости ждать глобального соглашения. Существуют огромные проблемы распределения доходов, и новая цифровая экономика может значительно помочь странам в борьбе с этой проблемой», — пояснил министр.

При этом в кулуарах саммита G20 он сказал, что не видит в криптовалютах угрозы для мировой финансовой системы и выделил две фундаментальные проблемы, связанные с криптовалютными активами — использование их в незаконной деятельности и защиту прав потребителей, сообщает Anycoin .

По его словам, достигнуто общее согласие в том, что сейчас нельзя считать, что криптовалютные активы представляют собой риск для глобальной финансовой стабильности, но это предмет, который необходимо активно контролировать. Очень важно выработать четкие правила, предотвращающие незаконные финансовые операции и финансирование терроризма.

«Таким образом, FATF, которая является международным органом, регулирующим эту деятельность, имеет очень четкую позицию, в которой необходимо отслеживать и предлагать законодательные нормы во всем мире для предотвращения таких действий», — добавил он.